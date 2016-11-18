В комплиментах Барака Обамы по отношению к России увидели тайный смысл

«АН-онлайн» сообщали, что на конференции с Ангелой Меркель действующий президент США назвал Россию военной сверхдержавой. Также он отметил, что РФ имеет немалое влияние, как в регионе, так и в мире.

Однако в России считают, что не стоит обольщаться, будто Барак Обама изменил свое отношение к РФ. По словам Константина Косачева, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, слова американского лидера имеют особый тайный смысл, сообщает tvzvezda.ru.

Таким образом, он хотел лишь еще раз напомнить НАТО и союзникам Америки об опасности России. Ведь не зря он назвал ее именно военной сверхдержавой.

Для Барака Обамы это особенно важно в сложившихся условиях, когда победу одержал Дональд Трамп, который уже не раз высказывал сомнения по поводу целесообразности такой организации, как НАТО, в ее нынешнем виде.