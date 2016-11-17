Обама заявил о наличии доказательств о причастности России к кибератакам

Со стороны Соединенных Штатов не единожды звучали обвинения о причастности Кремля к хакерским нападениям на американские сервера и базы данных, однако до сих пор никаких доказательств этому представлено не было.

Теперь же президент США Барак Обама заявил, что доказательства этому факту у Вашингтона имеются. Тем не менее пока что они предъявлены не были. Однако американский лидер выразил убеждение, что в текущей ситуации необходимо принять меры на международном уровне, чтобы избежать в дальнейшем “гонки кибервооружений”.

По словам Обамы, противостояние в киберпространстве не является для России чем-то новым, поэтому международное сообщество должно в ближайшее время выработать нормы деятельности в этой сфере.

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