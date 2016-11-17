Топ обвинений Госдепа в адрес России

Госдеп США в России многие считают нашим давним недоброжелателем, причастным к госпереворотам в Украине и не только. Однако некоторые его обвинения в адрес России стали поводом для насмешек у нас и за рубежом.

Российский бородатый доброволец, «засветившийся» на фото в соцсетях, оказался в числе якобы доказательств присутствия российских войск на Донбассе. Позже даже американские сатирики посмеялись над столь странной аргументацией. Тогда же, в августе 2014-го, спикер Госдепа Дженифер Псаки выразила обеспокоенность учениями в Астраханской области, якобы на границе с Украиной.

Следующим громким обвинением России со стороны США стала якобы намеренная бомбёжка в Сирии школ и больниц, о чем заявил Джон Керри. Обвинения в адрес России в военных преступлениях в Сирии подхватили и другие страны. Впрочем, так же без доказательств.

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