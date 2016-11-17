Кремль начинает налаживать контакты с командой будущего президента США

Избрание нового президента США стало переломным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном, считает замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. Он надеется увидеть новые подходы администрации Дональда Трампа.

Речь идёт, в первую очередь, о вооруженных конфликтах в мире, в которых так или иначе замешана Россия – например, в Сирии. Недавно МИД РФ признал факт общения с командами кандидатов в президенты США, однако первый телефонный разговор нового избранного главы государства с российским лидером Владимиром Путиным состоялся только 14 ноября. Личной же встречи, как сообщалось ранее, до иннаугурации Трампа не планируется. Но контакты с будущей властью США уже налаживаются.

Известно, что Дональд Трамп ранее высказывался за нормализацию отношений с Россией и критиковал подходы представителей Демократической партии к международным проблемам.

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