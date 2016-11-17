Германия вернет в Афганистан 12 тысяч беженцев

Всего в Германии зарегистрировано 247 тысяч беженцев из Афганистана, поэтому цифра в 12 539, которых хотят выслать, кажется небольшой на этом фоне, - всего 5%. Причина возврата: опасности больше нет.

Власти Германии решили, что обстановка в Афганистане больше не угрожает жизни и здоровью граждан, а потому они вполне могут вернуться к своим домам, передает meduza.

Инициатором исторического массового процесса возврата беженцев туда, откуда они бежали, принадлежит партии «Левые». Депутаты составили необходимый запрос в Министерство внутренних дел и оно отчиталось по афганской обстановке.

К настоящему времени в Афганистан вернулось всего 27 беженцев, притом только за весь 2015 год лишь 9 афганцев приняли решение вернуться на родину.