После победы Трампа в США могут поменять стратегию выборов

Дональд Трамп победил на выборах президента США, благодаря своеобразной технологии подсчета голосов в Америке. Большинство граждан (по статистике) могут быть и за кандидата, который проиграет выборы.

Система выборщиков дала возможность Трампу победить на выборах и эту систему следует изменить, считает калифорнийский сенатор​ Барбара Боксер, передает «Росбалт».

Барбара внесла в Конгресс США законопроект об отмене коллегии выборщиков. Сенатор от Калифорнии считает неправильным, что выборы президента может выиграть тот, за кого проголосовало меньшинство, а это недемократично. Тем более, что США – единственная в мире страна, где работает система выборщиков.

Шансов у нового закона немного: в Конгрессе подавляющее большинство – однопартийцы вновь избранного президента, а для того, чтобы проект приняли к рассмотрению, его должны утвердить не менее трех четвертей американских штатов.

Трамп набрал на выборах 290 голосов выборщиков, а Хиллари Клинтон – 218, при этом по статистике проголосовавших за Клинтон на миллион больше, чем отдавших голос за Трампа.