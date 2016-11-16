Польский МИД назвал условия для восстановления отношений с Россией

Польский МИД отреагировал на слова российского президента, который неделю назад заявил о готовности приложить все возможные усилия для нормализации отношений с Польшей.

Обращаясь к новому польскому послу, российский лидер отметил, что в настоящий момент отношения двух стран далеки от удовлетворительных. Однако глава государства выразил надежду, что при взаимном уважении возможно восстановление диалога.

В свою очередь глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский назвал условия, выполнение которых необходимо для нормализации отношений. Он заявил, что в первую очередь Россия должна передать Польше обломки самолета, при крушении которого в 2010 году погиб президент Лех Качиньский и ряд высокопоставленных должностных лиц. Авиакатастрофа существенно осложнила отношения двух стран. Со стороны Польши даже звучали обвинения в сторону России, которые представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспочвенными.

Кроме того, необходимым условием для возобновления диалога, по словам Ващиковского, является отмена экономических ограничений, введенных Россией в отношении Польши.

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