Кадровая кадриль

По кругу и парами, переменами партнёров, променадом и с коленцами – чего только не увидишь. Но от кадровых перестановок в Волгоградской области пока только вытанцовывается ухудшение социально-экономической ситуации.

Фигура первая. Лирическая. Всё закружилось после того, как один из волгоградских новостных сайтов объявил об отставке вице-губернатора Волгоградской области Александра Блошкина. Увольнение заместителя, курирующего внутреннюю политику региона, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Другой информационно-политический интернет-журнал даже романтично назвал персону Блошкина «уходящей натурой». Но всё это оказалось лирическим вступлением будущих событий. Потому что уже через полчаса первый сайт исправил заголовок информации «отправлен в отставку» на «ожидается отставка». А дальше и вовсе полилась еловая карамель про то, что Александр Иванович вскоре должен написать заявление по собственному, потому что уже не молод и просится на более спокойную работу. Утро следующего дня показало, что покой чиновник даже и во сне не видел: напротив, он стал комментировать отставки других лиц.

Фигура вторая. Печальная. Свои места стремительно потеряли председатель комитета образования администрации Волгоградской области Александр Коротков и глава регионального комитета экономики Сергей Веденеев. Но печальным это коленце танца можно назвать не потому, что администрация потеряла грамотных управленцев - оба они выдающимися личностями не слыли и погоду в своих отраслях не делали. Грусть-печаль разлилась оттого, что фигуры на должности, ставшие вакантными, после согласования рекомендовал политсовет «Единой России». Совсем как во времена КПСС – по партийной протекции.

Ведущий заседание президиума реготделения «Едра» Александр Блошкин охарактеризовал Ларису Савину «как опытного специалиста, прошедшего путь от учителя до зампреда комитета образования». На должность председателя комитета экономики согласована кандидатура первого замглавы администрации Волгограда Александра Сивакова, его вице-губернатор по внутренней политике назвал «очень требовательным и жестким руководителем, который умеет ставить задачи и мобилизовать коллектив». Известно, что Савина прошла свой карьерный путь по региональным лестницам. А Сивакова до недавнего времени знали, как бизнесмена из Брянска, который только в прошлом году был прикомандирован в Волгоград первым вице-мэром.

На фоне «танцев со звездами» прошли менее масштабные, но знаковые для города Волгограда назначения. Во-первых, вакантную должность первого заместителя главы администрации города заняла Ирина Пешкова, возглавлявшая до последнего времени департамент финансов мэрии. В своё время Пешкова приехала в Волгоград из Камышина следом за Александром Чунаковым, назначенным сити-менеджером. Во-вторых, опять же президиум «Единой России», но уже фракции гордумы, согласовал кандидатов на вакантные должности кандидатов на посты глав двух районов. Вместо отставленного главы Пенькова, теперь Тракторозаводской район города будет возглавлять Игорь Романов. Ранее он трудился заместителем главы Центрального района Волгограда, затем возглавлял МУП «Центральный рынок». На Кировский район, вместо попавшегося пьяным за рулем Невструева, поставлен Сергей Семененко. До назначения он руководил исполкомом регионального политсовета«Единой России». Вот такая партийно-хозяйственная карьера.

Фигура третья. Разлучная. Сомнений в том, что мы увидим и такую фигуру, согласно хронологии известного кинофильма, нет. Вот и вице-губернатор Александр Блошкин подтвердил, что он не вечный, и когда-нибудь точно уйдет с поста. Так же, как лишились своих кресел вице-губернаторы Игорь Стефаненко, Василий Галушкин и Александр Федюнин. И все – только в этом году. Многовато для того, чтобы быть просто кадровыми ошибками. Но вполне себе в формате танца кадриль.

Софья СОРОКА