Песков: формулировки Гаагского суда противоречат реальности

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, формулировки Международного суда в Гааге, приравнявшего ситуацию в Крыму и Донбассе к российско-украинскому вооруженному конфликту, не соответствуют действительности.

Как заявил Песков, ситуация с полуостровом не может рассматриваться как военный конфликт, поскольку это противоречит не только позиции Кремля, но и реальному положению вещей. Пресс-секретарь напомнил, что жители Крыма выразили свое желание о присоединении к России на свободном референдуме.

По словам Пескова, похожая ситуация и с Донбассом: это внутриукраинский конфликт, к которому Россия не имеет никакого отношения.

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