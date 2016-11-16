Голос российского избирателя станет дороже

Фракции политических партий в Госдуме получают фиксированные суммы за голос каждого избирателя, что за них проголосовал. Парламент хочет повысить эту цифру, но на самих избирателях это вряд ли отразится.

Суммы, получаемые каждой думской фракцией, вычисляются путем простого умножения количества проголосовавших на тот самый «коэффициент» (стоимость голоса), который и предлагается поднять, передает «Лента.ру».

Выплаты помогают партиям компенсировать расходы на избирательные кампании. В настоящее время в Госдуму внесен совместный законопроект по изменению размеров госфинансирования фракций.

Предлагается увеличить стоимость избирательского голоса со 110 рублей до 152. Парламентарии считают, что увеличение госфинансирования партий снизит поиск ими денег у спонсоров, то есть сделает их более независимыми.