В России ответили на заявление прокурора МУС о присоединении Крыма к РФ

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали о жесткой оценке, которую дал прокурор Международного уголовного суда в отношении присоединения Крыма к России. Он приравнял данное событие к вооруженному конфликту между нашей страной и Украиной.

В России незамедлительно отреагировали на заявление Фату Бенсуда. Как отметил Анатолий Капустин, президент Российской ассоциации международного права, ему очень жаль слышать такое.

По словам эксперта, сказанное прокурором МУС противоречит нормам, установленным ООН. А ведь именно на них опирается данная организация в своей деятельности. В данном случае, речь идет о праве наций на самоопределение, сообщают ria.ru.

Как уже не раз отмечал Владимир Путин, присоединение Крыма к РФ было проведено в соответствии со всеми международными законами. Жители Крыма сами приняли такое решение в ходе референдума.