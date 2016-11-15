Пентагон назвал пять главных проблем для безопасности Америки

Когда журналисты попросили Эштона Картера (министр обороны США) назвать главные угрозы для государственной безопасности США, министр назвал международный терроризм, Иран, КНДР, Китай и Россию.

То, что Россия вошла в список самой последней, это неплохо, хуже, что она встала для американского министра в один ряд с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), передают РИА Новости.

При этом Картер заявил, что США, конечно, различает данные угрозы по степени их реальной опасности и террористов не приравнивает к разногласиям с Китаем или Россией. Картер также уточнил, что США не воюет со всей «угрожающей пятеркой» постоянно, - исключение составляет только ИГИЛ, политика Ирана и КНДР, с которыми США борется постоянно, и не одно десятилетие.