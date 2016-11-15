Минфин США ввел санкции против крымских депутатов

Следом за Евросоюзом, который ввел санкции в отношении народных избранников РФ от Республики Крым, также поступили и в Министерстве финансов США. В список включены шесть российских парламентариев от Крыма.

В санкционный список попали бывший заместитель председателя крымского правительства Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Павел Шперов, Андрей Козенко и Дмитрий Белик, сообщают РИА Новости.

Народные избранники Михаил Шеремет и Наталья Поклонская в упомянутый перечень были включены раньше своих коллег по парламенту.

В американском министерстве заявили, что данные санкции подчеркивают тесное сотрудничество США и Евросоюза в отстаивании независимости и госбезопасности Украины.

Сообщается, что американский финансовый регулятор продолжит санкции в отношении людей, которые, по мнению ведомства, дестабилизируют обстановку на Украине.

Санкционные меры от Минфина США означают, что у лиц из «черного списка» будут заморожены все счета и активы, если американский регулятор таковые обнаружит.