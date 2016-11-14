Госдума потратит на ревизию своих законов 40 миллионов в год

По десять миллионов рублей на каждую думскую фракцию потратит в год Госдума РФ, чтобы провести экспертизу своих законопроектов. Об этом 14 ноября было объявлено на встрече спикера с лидерами фракций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателями думских фракций озвучил сумму, которую парламентарии потратят на проверку своих законов, передает РБК.

По словам депутата Госдумы от фракции ЛДПР Алексея Диденко, затраты на экспертизу заложены в бюджет нижней палаты российского парламента. Сообщается, что четыре десятка миллионов потратятся на оплату исследований законов, проведение их экспертиз и написание текстов.

Прежде деньги на экспертизу законов распределялись по фракциям неравномерно и в разных объемах.