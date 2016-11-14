Песков рассказал о возможности досрочных выборов президента России

Сразу после выборов президента США в ряде российских СМИ прошла информация о том, что Кремль якобы готовил в случае проигрыша Трампа сценарий проведения досрочных выборов российского президента.

Информация о том, что в случае победы на президентских выборах Хиллари Клинтон Россия была готова досрочно переизбрать своего президента, не подтвердилась, передают РИА Новости.

Ранее глава хозяйственного холдинга "Новый экономический рост" Михаил Дмитриев заявил в одном из интервью, что перенос выборов российского президента с весны 2018 года на срок боле ранний возможен, но чреват негативными последствиями для экономики России и для геополитики.