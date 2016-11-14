Крымский министр назвал, что сделает Украину настоящим государством

Рецепт «правильной государственности», по версии министра внутренней политики и связи Республики Крым Дмитрия Полонского - это вместо популизма обращение к реальным проблемам.

Крымский вице-премьер сообщил, что стать настоящим государством Украина сможет только тогда, когда прекратит заниматься игрой на публику. Пора бы киевской власти заняться реальными проблемами населения, - передает «Лента.ru» слова Дмитрия Полонского.

Рецептом государственности Полонский решил поделиться с украинскими властями после того, как СБУ (украинская служба безопасности) возбудила уголовное дело в отношении России по поводу якобы «присвоения украинского имущества» в Крыму.

При этом Полонский, подчеркивая несуразность выдвинутых обвинений, особо отметил, что СБУ – структура странная: ничего не решает ни внутри страны, ни за ее пределами. Крымский министр привел в пример недавний случай с городом Геническ, которому с газом помогла Россия, а не родное правительство, которое занимается вместо реальных дел нелепыми исками.