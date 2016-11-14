Путин пригласил молдавского президента посетить Москву

Российско-молдавские отношения ждет большое будущее. Вновь избранный президент Молдавии Игорь Додон, известный своей лояльностью к России, приглашен президентом страны Владимиром Путиным в гости.

На сайте российского правительства сообщается о том, что Владимир Путин 14 ноября предложил Игорю Додону посетить с визитом Россию.

В пресс-релизе по поводу приглашения отмечается, что Путин нацелен на плодотворный диалог с молдавской стороной и намерен развивать отношения всех уровней между двумя странами.

Отмечается также, что приглашение совпадает с пятнадцатой годовщиной подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией.

В свою очередь Игорь Додон ранее заявил журналистам, что в первую очередь после выборов посетит Россию.