Саакашвили заявил о скорой самоликвидации Украины как государства

Михаил Саакашвили заявил, что в скором времени Украина может прекратить свое существование в качестве самостоятельного государства, если в срочном порядке не предпримет действия для изменения экономической ситуации в стране.

В эфире телеканала “112 Украина” бывший губернатор Одесской области выразил мнение, что в настоящее время Украина является беднейшей европейской страной. При реализации предлагаемого правительством сценария достичь экономических показателей, которые были при Януковиче, получится не раньше, чем через пятнадцать лет, и это при самом хорошем раскладе. Однако если текущая ситуация сохранится еще на некоторое время, это приведет к исчезновению Украины как государства. Для того, чтобы этого избежать, по мнению Саакашвили, необходимо принять срочные меры, и в первую очередь снизить налоги.

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