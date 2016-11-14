В Госдуме РФ определились, как наказывать депутатов за прогулы

Наказывать народных избранников за прогулы заседаний парламента станут рублем. Профильный комитет Государственной Думы принял решение штрафовать депутатов, приняв соответствующие поправки в регламент.

Комитет Госдумы по регламенту принял решение штрафовать депутатов за прогулы заседаний в размере 1/6 части их зарплаты, пишет газета «Взгляд». Штраф предусмотрен в том случае, если парламентарий пропустит хотя бы одно из пленарных заседаний.

Идею штрафовать депутатов за безответственность поддерживает и спикер Госдумы Вячеслав Володин. А сам проект поправок в регламент предложен депутатами от партии «Единая Россия».

Штрафовать, понятно дело, будут не всех депутатов, а тех, у кого не было на то уважительных причин, - список этих причин также к законопроекту прилагается.

Депутатский оклад в Госдуме - порядка 80 тысяч рублей, но есть масса премий и доплат, которые могут увеличить эту цифру до 400 тысяч рублей. С какой суммы планируется исчислять 1/6, - со всего дохода или с оклада, пока не озвучивается.