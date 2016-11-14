Петербургские депутаты отправились работать в теплый Израиль
14 ноября 2016, 15:20 [«АН-онлайн», М. Долбиш ]
Петербургские депутаты сегодня, 14 ноября, улетели в Израиль для обсуждения межпарламентского сотрудничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Петербурга.
"В ходе визита состоятся встречи членов делегации с председателем кнессета Израиля Юлием Йоэлем Эдельштейном, с председателем группы межпарламентской дружбы Израиль – Россия, главой фракции кнессета "Наш дом – Израиль" Робертом Илатовым, представителями общественных организаций выходцев из России", – пояснили в пресс-службе. Во главе делегации отправлен председатель Вячеслав Макаров. Визит приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений двух стран. Продлится он до 17 ноября.
Спикер государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты нижней палаты парламента больше не смогут совершать рабочие поездки за рубеж с целью "посмотреть другие страны и пообщаться", а основной упор будет сделан на страны СНГ и прием делегаций других стран. Он подчеркнул, что после корректировки плана приоритет был отдан целевым поездкам, то есть таким, где парламентской делегации ставится определенная задача для решения.
по сообщению портала "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 14.11.16