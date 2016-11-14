Проект соглашения о создании на Кавказе объединённой российско-армянской группировки войск будет подписан. Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на портале правовой информации.

Владимир Путин приказал Минобороны вместе с МИД провести переговоры с армянскими коллегами по подписанию соглашения, предложенного ранее правительством РФ. Предполагается, что единая военная группировка двух стран обеспечит в регионе надёжный заслон от внешних угроз. Однако это нельзя назвать военным союзом против какой-либо конкретной третьей стороны.

По тексту соглашения, в мирное время начальник группировки назначается Верховным главнокомандующим Армении по согласованию со своим российским коллегой, а в военное время - по обстоятельствам. Значительную роль будет иметь и командующий войсками российского Южного военного округа. Финансирование и обеспечение группировки будет совместным.

В начале ноября аналогичное соглашение о совместной группировке войск России и Абхазии было ратифицировано Госдумой.

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