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Чешский премьер не поддержал идею о размещении американского радара

13 ноября 2016, 21:13 [ «АН-онлайн» ]

Чешский премьер не поддержал идею о размещении американского радара
Фото: globallookpress.com

Чешский премьер-министр Богуслав Соботка высказался против размещения на территории страны американского радара глобальной системы ПРО. По его мнению, это осложнит и без того непростые отношения с Россией.

В эфире местного телевидения Соботка заявил, что предложения о размещении радара - фантастика, которая не станет реальностью, поскольку может негативно сказаться на отношениях с Россией. Вместо этого, по словам премьера, представившаяся благодаря избранию Трампа возможность должна быть использована, чтобы Москва и Вашингтон уселись за стол переговоров. В Чехии же существуют другие проблемы в обасти безопасности, в том числе миграционный кризис.

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