СМИ: НАТО готовится вывести войска из Евросоюза

Опасения Североатлантического альянса основаны на том, что Дональд Трамп никогда не скрывал своего скепсиса по поводу НАТО. После того как Трамп вступит в должность президента США, он может вывести контингент из ЕС.

Теперь, когда Трамп выиграл выборы, в штаб-квартире блока НАТО готовятся к выводу части контингента с территории Европы, передает ТАСС.

Сообщается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг представил засекреченный доклад, в котором в мельчайших деталях обрисовал план, по которому Трамп станет тратить меньше сил на безопасность Европы и выведет оттуда американские силы.

При таком сценарии некоторые страны Евросоюза останутся, что называется, без охраны: Германия, например, не имеет воинских соединений, аналогичных американским. Евросоюзу останется уповать на сдерживающий фактор ядерного оружия.