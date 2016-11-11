Трамп обсудил с французским президентом проблему Украины, Сирии и ядерную программу

Как только Дональд Трамп стал президентом США, его французский коллега написал ему письмо с предложением поскорее обсудить планы сотрудничества. Трамп позвонил Франсуа Олланду, говорили они несколько минут.

Трамп - человек деловой и ему понадобилось порядка семи минут, чтобы обсудить с французским лидером ключевые вопросы, передают РИА Новости.

Сообщается, что Франсуа Олланд со своим американским коллегой обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, «украинский вопрос» и договор по иранской ядерной программе.

Трамп выразил готовность совместно с французской стороной работать прежде всего над полнейшим пониманием позиций каждого в отношении к террористической угрозы и мерах борьбы с ней.