Пентагон рекомендует президенту США не сотрудничать с Россией по Сирии

Пока Россия не начнет делать «правильные вещи», президенту США не рекомендуется сотрудничать с Москвой по Сирии. С таким заявлением выступил глава американского военного ведомства Эштон Картер 11 ноября.

Под «неправильными вещами» глава оборонного ведомства имел в виду то, что Россия оказывает поддержку законному правительству Сирии, которое, как известно, США не устраивает, передает RT.

В качестве напутствия президенту США Картер адресовал и свое мнение относительно «агрессивной политики» России в Европе, на Украине и в Грузии. Глава Пентагона непрозрачно намекал на то, что так называемая «российская агрессия» одинакова в своем проявлении и в Европе, и в упомянутых странах.