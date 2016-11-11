Медведев: Саакашвили опять обгадился

На брифинге по поводу итогов его поездки в Израиль и Палестину премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался и о событиях на Украине, и в частности – об отставке губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

Глава российского правительства считает, что карьера Саакашвили как политика закончена, и закончена с отрицательным результатом, пишет «Независимая газета».

Дмитрий Медведев, комментируя отставку Саакашвили, предварительно отметил, что событие это отнюдь не значимое, а вполне заурядное. Но раз уж журналистам хочется знать его мнение по этому поводу, он скажет по-русски. И сказал.

«Саакашвили в который раз просто обгадился», - приводит газета слова Медведева. При этом Медведев назвал Михаила Саакашвили «пассажиром», намекая на его политические метания.