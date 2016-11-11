Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно

Инициатива экс-депутата Госдумы Александра Хинштейна, о которой ранее сообщали "АН-онлайн", набирает популярность. От депутатских «парашютов» отказались еще несколько бывших народных избранников.

Напомним, что в качестве социальной поддержки (компенсации) парламентариям, которые не были переизбраны в Госдуму 7 созыва, положено до декабря получать по 200 тысяч рублей.

Экс-депутат Александр Хинштейн 10 ноября перечислил свою компенсацию кадетскому корпусу и написал письмо - отказ от положенной ему компенсации, - "АН-онлайн" об этом сообщали.

11 ноября у единоросса Хинштейна появились последователи-однопартийцы. От компенсаций отказались бывшие парламентарии Лариса Фечина и Мария Кожевникова, пишет «Независимая газета».

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин назвал такие поступки честными. Володин сказал в одном из интервью, что по факту компенсации – это не заработанные трудом деньги, а мера соцподдержки. Поэтому народный избранник, который в соцподдержке не нуждается, будет честен, если откажется от нее.