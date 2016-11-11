МИД России ничего не знает о приказе Обамы по «Джабхат ан-Нусре»

Российские дипломаты не получали официального подтверждения появившейся в СМИ информации о том, что президент Соединенных Штатов Барак Обама приказал уничтожить главарей запрещенной в РФ группировки «Джабхат ан-Нусра».

О приказе Обамы ранее сообщила газета Washington Post. Как следует из слов заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, этому изданию верить нельзя. За последнее время газета была неоднократно уличена в публикации сведений, не соответствующих действительности.

Рябков подчеркнул: он будет комментировать только официальное сообщение. Пока что американская сторона его не предоставила.

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