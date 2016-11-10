Захарова обвинила США в замалчивании последствий операции в Мосуле

Американцы замалчивают информацию о наступательной операции в районе иракского города Мосул. С таким заявлением выступила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, жители Мосула оказались между двух огней. С одной стороны - терроризирующие их боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». С другой – авиация коалиции во главе с США, которая наносит удары по мирному населению. При этом Вашингтон, как отметила спикер российского МИД, старается не замечать многочисленные сообщения о жертвах бомбежек, чтобы не портить информационный фон.

Также Захарова рассказала о том, что Госдепартамент США в последние несколько дней неоднократно обращался в российское внешнеполитическое ведомство по вопросу проведения телефонных переговоров и всякий раз их затем отменял.

Читайте также:

Другие новости политики

См. все новости дня