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На победу Трампа биржи отреагировали как на теракт 2001 года
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Саакашвили заявил о многолетней дружбе с Трампом
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Алексей Кудрин: выборы президента США - это продолжение Brexit
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В WBC официально подтвердили дату боя Поветкин – Стиверн
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Победа Трампа привела в восторг депутатов Госдумы
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На ЧЕ-2017 по футболу россиянки сыграют в группе с Германией, Италией и Швецией
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Актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили посещать Украину
|12:00
Запасов песка, глины, камня и гипса в Башкирии хватит на 50-100 лет
|12:00
Путин пожелал успехов президенту Трампу
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Депутаты отказались рассматривать вопрос о референдуме по мосту Кадырова
|11:27
Клинтон признала поражение, Трамп выступил с президентской речью
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Депутаты Госдумы от Крыма попали в "черный список" ЕС
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Трамп набрал положенное количество голосов, чтобы стать президентом США
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В Белгороде найден труп сына российского сенатора
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Трамп принимает поздравления, хотя еще не выиграл выборы
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Захарова рассказала о «гибридном сознании» Порошенко
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Эксперты: шансы Хиллари Клинтон на президентство минимальны
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Выборы в США: большинство - за Трампа
|08.11 22:55
Нижегородский полицейский освободил заложника, рискуя своей жизнью
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Неадекватный мужчина парализовал движение по синей ветке московского метро
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Компания Nike пожизненно "завербовала" Криштиану Роналду
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Ковитиди о законопроекте об идеологии: меня не так поняли
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У станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета
|08.11 19:02
Карри реализовал рекордное количество трёхочковых в одном матче NBA
|08.11 18:03
Полиция проверит сообщение об обстреле питерского троллейбуса
|08.11 18:03
Во всем Мурманске отключили свет
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Американец, подозреваемый в педофилии, арестован в Москве
|08.11 17:40
СМИ: зарплата Роналду по новому контракту будет самой высокой в истории футбола
|08.11 17:34
Путин пригласил главу КНР в Москву
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Аграрный «Майдан» в Севастополе?