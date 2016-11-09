Актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили посещать Украину

По версии украинских пограничников, артисты театра и кино Николай Добрынин и Людмила Артемьева пересекли украинскую границу через пункты, которые не работают, то есть актеры нарушили границу…

Поскольку звезды сериала «Сваты» нарушили, по версии Госпогранслужбы Украины, украинское законодательство, то они теперь на три года лишены возможности посещать страну, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном украинской стороной, сказано, что пограничная служба "незалежной" установила факт нарушения границы российскими актерами и поэтому запрещает им въезд в страну. Через какие именно «неработающие пункты» актеры миновали украинский кордон, не указывается - очевидно, в силу секретности.

Ранее, 4 ноября СБУ включила в список невъездных на Украину 140 российских деятелей культуры. Причина - высказывания и действия, которые противоречат украинским законам.