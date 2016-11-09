В черный список Евросоюз включил 8 ноября шесть народных избранников Крыма и Севастополя. Российское Министерство иностранных дел распространило заявление, что такая мера не останется без последствий.



Расширение черного списка Евросоюза никак не может способствовать налаживанию конструктивного диалога между европейским сообществом и Россией, сообщается в заявлении российского дипломатического ведомства 9 ноября.

МИД России отмечает, что подобные меры в отношении российских депутатов неизбежно повлекут ответ со стороны Москвы.

Ранее Совет ЕС принял решение расширить черный список, включив в него депутатов от Крыма и Севастополя Константина Бахарева, Руслана Бальбека, Андрея Козенко, Светлану Савченко, Павла Шперова и Дмитрия Белика.