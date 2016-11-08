Ковитиди о законопроекте об идеологии: меня не так поняли

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди опровергла ранее появившуюся информацию о проекте закона, предусматривающего единую для страны идеологию. По словам сенатора, ее просто неверно поняли.

Ранее появилось сообщение, что в нижнюю палату на рассмотрение внесен законопроект о новой идеологии России. Однако сенатор заявила “Газете.Ru”, что ее “неправильно услышали”. Речь на самом деле шла о немного другом, а именно об учреждении Дня верности присяге в качестве государственного праздника.

Однако Ковитиди добавила, что ее проект может быть рассмотрен как составляющая часть общей идеологии.

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