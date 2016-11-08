В Госдуму внесен законопроект о единой российской идеологии

Член верхней палаты российского парламента от Крыма Елена Ковитиди подготовила законопроект о новой российской идеологии, которая позволит обеспечить единство народов.

По мнению сенатора, в настоящий момент России требуется единая идеология, в основе которой должна лежать память об исторических событиях, сыгравших особую роль в становлении понятий долга перед Родиной, чести и нравственности. Ковитиди также выразила убеждение, что мировоззрение должно соответствовать взятому курсу на духовное возрождение страны.

Сенатор добавила, что подготовленный ею законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу.