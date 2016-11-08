Это было в далеком 1997 году 16 ноября: Новосибирск посетила первая леди США Хиллари Клинтон. Об этом сегодня, 8 ноября, вспоминают старейшие работники городского музея, свидетели того визита…

Хиллари Клинтон посетила Новосибирск 16 ноября 1997 года, почти ровно 19 лет назад, сообщает НГС.

В новосибирском историческом музее вспоминают, что Хиллари осмотрела тогда мумию Укокской принцессы в новосибирском Академгородке. Считается, что это приносит удачу. Старожилам Новосибирска не терпится узнать, поможет ли сегодня Клинтон сибирская принцесса или тот осмотр станет для кандидата в президенты проклятием (такой поворот событий тоже возможен).

Музейщики рассказывают, что Хиллари вела себя по-свойски и даже выпила водки с тогдашним губернатором Виталием Мухой.

Визит Хиллари, похоже, принес удачу одной из семей Новосибирска. Дело в том, что Клинтон побывала тогда в новосибирском Академгородке и зашла в гости к простой семье. Сейчас эти люди живут в Канаде и занимаются бизнесом, а тогда это была обычная семья – муж инженер, жена учительница.