Российский МИД: Россия не замораживает конфликт на Украине

Российская Федерация крайне заинтересована в разрешении конфликтов, что происходят у ее границ и уж никак не в их замораживании, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на "Потсдамских встречах".

В настоящее время в Фонде публичной дипломатии имени Горчакова проходит российско-германский семинар «Потсдамские встречи», сообщает ТАСС.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отверг все упреки по поводу так называемой «заморозки» украинского конфликта. Лавров сказал, что Россия как никто другой заинтересована в разрешении конфликта, а не в его продлении. Министр иностранных дел также отметил, что подобные утверждения (про «заморозку», - ред) являются всего лишь неумелой попыткой спихнуть проблему с больной головы на здоровую.