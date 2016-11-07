Захарова: дипломатам РФ запретили даже приближаться к избирательным участкам

Ранее «АН-онлайн» уже писали, что российским дипломатам запретили присутствовать в качестве наблюдателей на избирательных участках во время голосования на президентских выборах в США.

Теперь сообщается, что на представителей нашей страны оказывается давление со стороны ФБР. Об этом написала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает lenta.ru.

Спецслужбы запретили российским дипломатам даже приближаться к избирательным участкам. То есть представителям РФ нельзя даже просто посмотреть на то, как проходят выборы американского президента.

Мария Захарова также отметила, что в последнее время США во всем видят причастность России.