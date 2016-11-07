Саакашвили заявил, что подал в отставку из-за “обнаглевших рож”

Ранее "АН-онлайн" уже сообщали, что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. По признанию политика, к такому решению его подтолкнуло разочарование в нынешней украинской власти.

Экс-губернатор уточнил, что “последней каплей” стали электронные декларации официальных лиц Украины, которые были обнародованы не так давно. По словам Саакашвили, он не смог больше видеть “обнаглевшие рожи” чиновников, в декларациях которых указаны крупные денежные суммы в наличности и которые при этом получают социальную помощь от государства, отбирая, по сути, последние средства к существованию у пенсионеров.

Саакашвили заявил, что смена власти не привела к каким-либо существенным переменам в стране и что украинцев “как грабили, так и грабят”. Все это, по словам чиновника, привело к принятому им решению.

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Саакашвили подал в отставку

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