Телеканал CNN и Демократическая партия «подставили» Дональда Трампа

Вопросы для апрельского интервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом телеканал CNN согласовывал с Национальным комитетом Демпартии (НКДП), свидетельствующую об этом переписку опубликовал WikiLeaks.

Выступление Трампа состоялось 27 апреля, речь там, в частности, шла о ряде острых проблем внешней политики США. 25 апреля директор по исследованиям НКДП Лорен Диллон напомнил коллегам о предстоящем интервью Трампа и попросил их выслать свои соображения по этому поводу. Сами письма носили характерные названия: «Вопросы Трампа для «CNN». В дальнейшей переписке «демократы» порекомендовали журналисту телеканала Уолфу Блитцеру ряд «острых» вопросов (о роли саудитов в терактах 11 сентября, сколько войск нужно отправить в Сирию и Ирак и т.д.) и снабдили его необходимой информацией.

Напомним, ранее Трамп угодил в еще одну имиджевую «западню»: его собственные помощники отстранили политика от его же аккаунта в соцсети Twitter (темпераментный Трамп допускал там, мягко говоря, невзвешенные заявления). Данное обстоятельство немало развеселило действующего президента США Барака Обаму, который, в частности, заметил, что «ядерные» коды Дональду Трампу тем более доверять опасно.