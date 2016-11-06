Захарова сравнила операцию в Мосуле со средневековой бойней
6 ноября 2016, 20:13 [ «АН-онлайн» ]
Полпред МИД РФ Мария Захарова назвала средневековой бойней с массовой гибелью мирного населения антитеррористическую операцию сил международной коалиции и иракской армии по освобождению города Мосула.
Там же, на своей странице в Facebook Захарова объяснила свои предположения отсутствием сколько-либо достоверной информации о происходящем: продвигаются или отступают коалиционные силы, эффективна или нет используемая ими тактика, каковы потери, сколько было и чьих боевых вылетов. Кроме того, вызывает недоумение отсутствие даже плана эвакуации мирного местного населения, которое боевики «Исламского государства» (запрещенная в России организация) используют сотнями и тысячами как живой щит или казнят. Нет ни одного гуманитарного коридора, и вообще, у Захаровой складывается впечатление, что к гражданским лицам американцы и их союзники относятся вряд ли лучше, чем к террористам. Несколько ранее подобное мнение выражали и официальные представители Минобороны РФ.
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