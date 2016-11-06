Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов

Сегодня исполняется ровно 73 года с того момента, когда столица Украины была освобождена от фашистских захватчиков. Петр Порошенко поздравил украинский народ с этой датой, обращаясь прежде всего к ветеранам ВОВ.

Петр Порошенко абсолютно искренне поздравил украинский народ с годовщиной освобождения столицы страны от фашистов, передает «Росбалт».

Лидер Украины справедливо заметил, что сражение за Киев было одним из переломных этапов во Второй мировой войне и стало примером жертвенности воинов.

Однако, говоря о героизме воинов, Петр Порошенко заявил, что герои, победившие фашизм, погибли за независимость конкретно Украины…