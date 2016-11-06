В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа США о ненужности гумпаузы в Алеппо

В Минобороны ответили на заявление главы Госдепартамента Соединенных Штатов Джона Кирби о бесполезности гумпауз в Сирии для местных жителей.

Несколькими днями ранее Кирби высказался, что объявленная в городе гумпауза не принесла его жителям никакой пользы. По словам Кирби, прекращение огня нужно было в том числе и для того, чтобы доставить в Алеппо гуманитарную помощь, однако это так и не было сделано.

В ответ на это заявление представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Россия доставила в Алеппо более ста тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и прочих необходимых вещей - и это только за последние несколько месяцев. При этом от Соединенных Штатов никаких гуманитарных грузов в Сирию доставлено не было, несмотря на усиленно создаваемую американской стороной видимость беспокойства о местных жителях.

Читайте также:

Госдеп не намерен обсуждать с Россией ситуацию в Сирии

См. все новости дня