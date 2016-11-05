Против участия России в освобождении сирийского Алеппо выступили 5 ноября активисты в Дублине. Протестная акция прошла перед входом в российское посольство, сообщает Twitter организаторов мероприятия.

Акцию у российского посольства устроили активисты общественного объединения Grannies4Equality. Этот протест проходил по точной аналогии с предыдущим, в Лондоне, только вместо простых манекенов активисты использовали куклы окровавленных детей.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя эту акцию, сказала, что протестующие просто не знают истинного положения дел в Алеппо и глумятся над памятью тех, кто погиб, чтобы вот таких окровавленных детей в Сирии больше не было.

Напомним, 3 ноября "АН-онлайн" сообщали про акцию у российского посольства в Лондоне, там протестующие построили пирамиду из рук от манекенов.

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