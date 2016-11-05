Мария Захарова: Князь Владимир принес православие, а Украина несет бред

Открытие в Москве памятника Святому равноапостольному князю Владимиру незамеченным не осталось. На англоязычной странице Украины в Twitter появился пост о том, что настоящий памятник Владимиру - в Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала странный пост, передает russian.rt.com.

В Украине считают, что «настоящий памятник крестителю Руси» стоит в Киеве. В том смысле, что подделок, мол, нам не надо.

На что Мария Захарова с неприкрытым сарказмом заявила: «Князь Владимир принёс в страну христианство, а Киев продолжает нести только бред, причем на английском языке».

Официальная страничка России в Twitter тоже выложила свой ответ украинской стороне. Российский аккаунт был менее эмоционален, чем Захарова, но смысл комментария приблизительно тот же: «Владимир россиян объединил с помощью религии, а вы используете это, чтобы посеять между нами ненависть».