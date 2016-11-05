Глава Болгарии считает, что Россия пытается развалить Европу

Сегодня стало известно, что президент Болгарии Росен Плевнелиев весьма критично настроен по отношению к России.

По мнению болгарского политика, Российская Федерации имеет цель - расколоть Европу. Как сообщает в субботу «Би-би-си», ссылаясь на слова Плевнелиева, в настоящий момент власти России пытаются всеми силами ослабить Европу, расколоть ее на части и сделать страны Старого Света зависимыми.

Кроме того, президент Болгарии заявил, что в октябре текущего года российские хакеры подвергли его страну атакам. Напомним, тогда был взломан официальный сайт Центральной избирательной комиссии Болгарии.