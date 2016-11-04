МИД РФ посоветовал США перестать заигрывать с террористами

Министерство иностранных дел России считает, что руководство Соединенных Штатов должно прекратить заигрывать с террористами, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Позицию ведомства озвучила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как отметила Захарова, американцы вложили в террористические группировки, в частности, в запрещенную в РФ "Джабхат-ан-Нусру", большое количество денег. У властей США есть иллюзия, что исламистов можно приручить. Однако сделать этого не получится – с терроризмом заигрывать нельзя. Захарова сравнила его со змеей, которая обязательно ужалит, когда ты отвернешься.

Также спикер российского МИД предположила, что американцы оберегают воюющих в Сирии боевиков "Джабхат-ан-Нусры". По словам Захаровой, власти РФ уже не в первый раз сталкиваются с таким поведением Вашингтона.

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