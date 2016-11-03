МИД Украины увидел провокацию в срыве переговоров Порошенко и Атамбаева

В украинском МИДе прокомментировали ситуацию со срывом телефонных переговоров лидера страны и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщение о которых появилось на официальном сайте Петра Порошенко, а затем было удалено.

Как заявила спикер ведомства Марьяна Беца, срыв был намеренной провокацией, имеющей своей целью не допустить продвижения в ООН важной инициативы по нарушению прав человека на территории Крыма. Беца пояснила, что у главы государства был запланирован ряд телефонных переговоров по проекту этой резолюции, в том числе и с президентом Киргизии.

В администрации Атамбаева, в свою очередь, опровергли информацию о переговорах.

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