Замглавы российского МИДа Григорий Карасин назвал нынешние российско-грузинские отношения неоднозначными. По его мнению, в них присутствуют, как положительные, так и отрицательные моменты.

С одной стороны, как отметил Карасин, отношения удалось в значительной степени улучшить. Россия вновь сотрудничает с Грузией по ряду внешнеэкономических вопросов, возобновлено транспортное сообщение, налажены гуманитарные контакты. Тем не менее со стороны Тбилиси время от времени звучат негативные высказывания в адрес Москвы, и это сводит на нет все достигнутые положительные результаты. По мнению Карасина, в данный момент Грузия не готова возобновить дипломатические отношения с Россией.

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