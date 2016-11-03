Политический совет по поводу возвращения Южной Осетии исторического названия Алания собирается в ближайшее время созвать президент республики Леонид Тибилов. Поводом стали сотни обращений его сограждан.

Как пояснили в пресс-службе президента, вопрос о переименовании республики стоит на повестке дня уже больше года. Первое заявление о таком намерении прозвучало в декабре 2015-го. С тех пор проводятся совещания, консультации, в том числе с учёными и сопредельными республиками, в частности, с Северной Осетией.

Считается, что государство Алания существовало на Северном Кавказе со 2 по 13 века, прекратив существование после нашествий войск Чингисхана и окончательно Тимура. Население было христианским, поддерживало связи с Византией, Абхазией и Грузией.

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