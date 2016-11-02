Фрадков назначен главой совета директоров концерна “Алмаз-Антей”

Предполагалось, что Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки России, будет выдвинут на пост главы совета директоров РЖД. Однако сегодня стало известно, что он возглавит совет директоров концерна “Алмаз-Антей”.

Кандидатура Фрадкова как человека, чей опыт, полученный на предыдущей должности может быть полезен концерну, была выдвинута Сергеем Чемезовым. Глава корпорации “Ростех” обратился с таким предложением к российскому лидеру. Глава государства согласился, что на этой должности Фрадков будет “кстати”, поскольку “Алмаз-Антей” является предприятием оборонного комплекса.

Кроме того, Фрадков также возглавит Российский институт стратегических исследований. По его словам, новое назначение ему “по душе”, поскольку область деятельности ему знакома и интересна.

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