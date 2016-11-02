«Закулисье» КПРФ

Итоги прошедших выборов свердловские коммунисты подводили в глубокой тайне: без прессы, без посторонних. «Уход в подполье» был обусловлен отнюдь не паранойей руководства СРО КПРФ – лидер свердловского отделения коммунистической партии Александр Ивачев не без оснований опасался скандала, способного взорвать под ним «трон».

«Извините, списки присутствующих утверждал Ивачев лично. Вас в них нет», – говорили пришедшим на пленум свердловского отделения КПРФ 29 октября журналистам сотрудники аппарата СРО.

Итак, чего же опасался Александр Ивачев, почему не допустил прессу на столь важное для себя мероприятие? Почему отказался от медиа-пиара, в конце концов? Все просто: очень велик был шанс, что кто-нибудь из присутствующих заявит претензии – слишком уж многим он умудрился наступить на «больную мозоль» в ходе предвыборной кампании.

Вождь из ниоткуда

Прошедшие выборы в Госдуму и Заксобрание стали для Александра Ивачева самым первым и самым важным экзаменом на профпригодность, с которым он, положа руку на сердце, не справился.

Но для начала немного предыстории. Александр возглавил свердловское отделение КПРФ два года назад при весьма необычных обстоятельствах. До того Александр был одним из многих комсомольцев (члены «молодежки» СРО КПРФ. – Прим. ред.), затем – уехал работать в Москву, в ЦК комсомола. Там он, по всей видимости, обзавелся полезными связями в самых верхах (по слухам, его «патроном» стал Юрий Афонин, фаворит среди кандидатов в преемники лидера партии Геннадия Зюганова).

В это время в свердловском отделении началась очередная внутрикорпоративная «бойня». Здесь нужно пояснить, что свердловский обком занимается «чисткой рядов» постоянно. Периодически «свита» объединяется и свергает лидера. Так вот, два года назад первый секретарь Дмитрий Шадрин вынужден был противостоять почти всей фракции КПРФ в Заксобрании и всей аппаратной «элите». Но проблема заключалась в том, что победителей в этой войне быть не могло: имиджевые потери оказались бы настолько велики, что о политической работе свердловским коммунистам пришлось бы забыть надолго.

Итак, региональные «мастодонты» уже готовятся сойтись в «смертельном поединке», и тут вмешивается Москва. Мол, ребята, хватит пытаться открыть в подлодке форточку! Сами разобраться не можете, тогда мы вам поможем: вот вам новый лидер – хороший парень Саша Ивачев.

Впоследствии про Ивачева будут распространять различные слухи, мол, он от армии бегал, занимался микрокредитами и т.д. Львиная доля их истине не соответствует. Правда в том, что Александр – хороший, в общем-то, человек, который оказался не на своем месте.

Александр занял кресло лидера свердловского отделения, огляделся и, как говорится, немного приуныл, поскольку опереться ему было не на кого. Забегая вперед, скажем, что за два года он «вычистил» всех «старичков-разбойников», интриговавших против Шадрина, которые не успели уйти сами. А пока Ивачев начал набирать собственную команду.

Началась масштабная кадровая ротация. Фактически, руководить свердловским отделением КПРФ стали молодые ребята, до Ивачева находившиеся на «десятых ролях». Так, «правой рукой» Александра Ивачева стал начинающий юрист Эдуард Мансуров, еще одним ближайшим помощником стал Роман Зыков (с редактора партгазеты его повысили до руководителя отделом агитации и пропаганды). Молодым ребятам доверили серьезную, «взрослую» работу. В аппарат обкома вошли студенты и вчерашние выпускники вроде Константина Акатьева, Андрея Хабарова, Андрея Пирожкова и т.д. и т.п.

В преддверии выборов свердловский обком избавился от последних «попутчиков» вроде Андрея Альшевских, Нафика Фамиева, Евгения Касимова (все они предпочли баллотироваться от других партий в 2016 году), а бывшего «спонсора» Владимира Конькова задвинули в самый дальний «угол» (в Ленинский одномандатный округ, без шансов на победу). Фракция КПРФ в Заксобрании должна была обновиться кардинально.

Выборы

В начале 2016 года свердловские коммунисты начали предвыборную кампанию. По области прокатилась волна протестных акций. Скандалы охотно подхватывали СМИ. Ивачев с Мансуровым (который уже получил мандат депутата Гордумы Екатеринбурга) почти не покидали трибун. Казалось бы, ребята делают все, чтобы одержать на выборах сокрушительную победу. Но появилось два неучтенных фактора.

Во-первых, коммунисты в Свердловской области издавна привыкли лавировать между региональными элитами, нарабатывая себе политические очки на тактических конфликтах. Однако в начале лета Кремль «принудил к миру» «город» и «область». Это свердловский обком несколько обескуражило, ведь стратегию пришлось менять буквально на ходу.

Во-вторых же, «на помощь» команде Ивачева прислали «московский десант» партийных политтехнологов во главе с Владиславом Сухорученковым. Как говорилось выше, Александр, по одной из версий, является протеже Юрия Афонина. Выходец из Тулы, Афонин, по всей видимости, благоволит еще и к землякам. Иначе чем объяснить, что туляка Сухорученкова присылают в регион, в политической обстановке которого он не ориентируется от слова «в принципе»? В регион, которым руководит протеже Афонина?

Команда «тульского пряника» (как называли Владислава в кулуарах), по сути, дублировала функции свердловского аппарата и была, можно сказать, на подхвате. Но если уральские парни работали «за идею», то тулякам пришлось платить по самым высоким ставкам. Прямо, как настоящим политтехнологам.

Но даже официальных «космических» гонораров им оказалось мало. В аппарате СРО КПРФ ходили слухи, что «откатывали» «гости» где только можно. И якобы свердловчане даже ловили их «на горячем», но каких-то серьезных последствий не было. Вполне вероятно, что эти сплетни имеют под собой некое основание, ведь самый поверхностный поиск в Интернете показывает, что Сухорученков в Туле просто не вылезал из скандалов и не раз давал повод для подозрений в «откатах».

Итак, представим себе команду Ивачева летом этого года, в самый разгар выборной кампании. Мало того, что нужно «на коленке» сочинять новую стратегию, так еще и Сухорученков над душой стоит, руководить пытается. Вполне вероятно, что где-то Александр растерялся (не стоит забывать, что руководил штабом он впервые), начал совершать ошибки, а промахи обычно имеют свойство накапливаться… Словом, неудивительно, что СРО КПРФ добилось весьма скромных результатов при колоссальных затратах.

Свердловские коммунисты проиграли во всех одномандатных округах, проведя по партсписку в региональное Заксобрание всего четыре человека (против шести в 2011 году). Мандаты получили: сам Александр, Вячеслав Вегнер (ранее уже работал в ЗССО), представитель «Русской медной компании» Игорь Аксенов и… а вот четвертый мандат был «свободен».

«Предательство»

Здесь нужно немного объяснить «внутреннюю кухню» коммунистов. Дело в том, что «кровь из носу» им нужно было три мандата, а четвертый предполагалось разыграть среди «спонсоров», баллотировавшихся по одномандатным округам. Все ближайшее окружение Ивачева шло лидерами территориальных списков, но все они заранее отказались от мандатов, в случае своей победы. Отказ забыли получить только от Александра Ладыгина, но всерьез его тогда никто и не воспринимал…

Итак, коммунистический бог послал свердловчанам еще один мандат. Теоретически, его можно было бы «продать» за несколько миллионов рублей (тем более, что желающих было достаточно). Можно было «наградить» кого-то из «своих». Но Александр сделал такое, чего от него никто не ожидал – поступил формально, отдав мандат тому, чья территория получила больше всего голосов – Александру Ладыгину.

Баллотировавшийся в Асбестовском округе, Ладыгин не сделал для кампании на «земле» ровным счетом ничего, на территории работала местная коммунистка Наталья Крылова, которая развила такую активность, что чуть было не обошла областного вице-премьера Владимира Власова. Собственно, это благодаря ее работе округ набрал столько голосов. Но все лавры достались Александру Ладыгину, который, понятное дело, даже не подумал взять самоотвод.

Нельзя сказать, что сильно утомился Ладыгин и в обкоме. Да, он выполнял определенные функции, участвовал в дебатах, но ребята из команды Ивачева буквально ночевали в обкоме половину года, держась только на энергетиках. Объем работы этих «партийных лошадок» сложно переоценить.

А теперь представьте их удивление. Работали он за весьма скромные по меркам политтехнологов деньги. И какова же была благодарность Александра Ивачева? Огромные премии? Нет, более чем скромные подачки. Кто-то из «верных служак» получил свободный мандат, раз уж его не продали? Тоже нет. Его получил человек, к проделанной работе имевший весьма опосредованное отношение.

Да, Ивачев сказал им много теплых слов после выборов. Спасибо, мол, большое, что отказались от мандатов! Мы одержали грандиозную победу, проведя меня в ЗССО!

«А царь-то у нас обезумел», – вероятно, подумали аппаратчики в ходе того совещания.

Поняв, что ни денег, ни карьеры в свердловском отделении КПРФ не получишь, ребята начали оглядываться по сторонам в поисках альтернативных вариантов. Эдуард Мансуров, по слухам, решил уделить больше внимания юридической практике. Роман Зыков подался в коммерческую журналистику (этому «предателю» Александр Ивачев уделил немало внимания в ходе пленума 29 октября).

Остальные, надо думать, тоже прикидывают варианты…

При этом у аппаратчиков обкома есть определенные сомнения в том, что Ивачев воспринимает сложившуюся ситуацию адекватно. К примеру, решение Зыкова уйти он объяснил… «кризисом среднего возраста»! О том, что взрослый мужик отдал несколько лет своей жизни КПРФ, поддерживал Ивачева последние два года и не получил в награду ровным счетом ничего, кроме нищенской зарплаты, Александр почему-то не подумал…

И вот 29 октября на пленуме свердловского отделения КПРФ собрались члены бюро обкома (ближайший круг Ивачева), руководители территориальных ячеек, которые вели свои кампании практически за свой счет (львиную долю финансирования Александр бросил на… собственный одномандатный округ и проиграл там). «Спонсоры», вкладывавшиеся в одномандатные кампании, которым даже шанса не дали «купить» мандат Ладыгина. И всем им Александр Ивачев должен был что-то объяснить.

Надо думать, что неудобные вопросы в такой компании возникли бы неизбежно! И понятно, что допускать прессу на эту «разборку» не стоит…

Другое дело, что дальше громких слов дело не зашло. Да, коммунисты побурчали, пошушукались, но даже до «вотума недоверия» Ивачеву дело не дошло. Дело в том, что за последние два года в Устав партии было внесено немало поправок и все они касались укрепления «централизма». В частности, самого Александра и членов бюро обкома сместить, конечно, можно, но очень сложно. Самый легкий вариант: подождать еще два года до очередной отчетной конференции и там проголосовать. Если же начать шуметь, то в спор вновь вмешается Москва… Надеяться же на то, что Афонин позволит снять Ивачева с должности, не приходится.

– Областная конференция прошла на высоком идейном уровне. Все сплотились вокруг первого секретаря. Приняли решение сплотить все усилия и волю и идти на выборы губернатора для победы как на губернаторских выборах, так и на муниципальных, – иронизировал в беседе с журналистом veved.ru Вячеслав Вегнер после пленума 29 октября.

В переводе на беспартийный язык это означает, что «король» остается на «троне». Но, как известно, «короля играет свита», и как раз эта-то свита и разбегается. С кем же Ивачев пойдет на губернаторские выборы в 2017 году и кампанию в Гордуму Екатеринбурга в 2018-м?